Après l'intégration horizontale, Cilyx vise la verticale

À l'origine, Citius Enegeneering est le fruit du rapprochement de plusieurs entités qui entendaient développer leurs compétences sur toute la chaine de production de machines et de robots, du design à la maintenance, pour le secteur industriel, aéronautique et spatial notamment. En 2017, elle s'est adjoint les services de Ciseo pour compléter son portefeuille et sa gamme dans le secteur des sciences du vivant et des biotechs.