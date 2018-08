Après les pilotes, les voyageurs mettent la pression sur Ryanair

Changer de vol? La galère!

Virginie Van Roy est belge et habite la Dordogne. La semaine dernière, elle décide de revenir au pays pour voir sa famille. Malheureusement, le vol retour était programmé pour ce vendredi. Jour de grève, donc. Reconnaissons que Virginie avait reçu un courriel la veille de son départ, mais bon, on n’est pas toujours au courant de ce qui se passe en Belgique et avant un départ, il y a toujours autre chose à faire.

Si bien que la jeune fille n’a appris la nouvelle que chez nous. Tant pis, comme elle doit être de retour pour lundi prochain, elle repartirait plus tôt. Mais voilà, il n’y a que deux vols par semaine entre Charleroi et Bergerac et celui de lundi dernier (le 6) était déjà complet. Peut-elle permuter avec un vol sur Bordeaux ou sur Brives, quitte à se débrouiller (en car) pour aller récupérer sa voiture à l’aéroport de Bergerac ? Non : c’est un autre vol. Peut-elle envisager un vol Ryanair avec escale (même sur Dublin) pour Bergerac ? Non : ce n’est pas prévu. Peut-elle trouver une solution avec une autre compagnie et se faire rembourser par Ryanair ? Vous plaisantez, sans doute. Croyez-vous que le site de Ryanair est prévu pour ce genre de fantaisies ?

Le remboursement du billet ? Pour le principe peut-être car comme Virginie s’y était prise à temps, bien avant les grèves, ce segment de vol ne lui a coûté que 30 euros. Les indemnités légales en cas d’annulation de vol ? Oui, vous pouvez introduire une plainte – en anglais, of course - auprès des tribunaux irlandais. Les compensations pour les frais de logement ou de restauration supplémentaire ? Dans les rêves les plus fous, peut-être, le milliardaire de Dublin vous regardera avec le sourire. Et les dédommagements pour les heures passées sur ordinateur pour trouver une solution (bla-bla cars, les cars bon marché, l’auto-stop…), alors qu’on préférait prendre l’apéro avec les amis ? On rêve parfois d’une journée de grève de tous les passagers de Ryanair. Malheureusement, ce n’est pas Michael O’Leary qui en souffrira le plus…

Virginie a été ramenée en voiture par son père. Sous la chaleur et les orages.