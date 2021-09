Asco est racheté par Montana Aerospace

On savait qu'Asco se cherchait un nouveau repreneur. C'est chose faite. Le groupe austro-helvétique Montana Aerospace s'offre le constructeur aéronautique belge. "Avec le rachat d'Asco Industries, Montana Aerospace souhaite accroître ses compétences dans les domaines de la conception de produits, des essais et de la fabrication de composants et d'assemblages en carbure de structures d'aile et de fuselage", lit-on dans un communiqué de l'entreprise austro-helvétique.