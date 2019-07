Atlantia (Benetton) se joint à l'opération de sauvetage d'Alitalia

Ce jeudi, l'actionnariat du groupe Atlantia, spécialiste des infrastructures en Italie et contrôlé en partie par la famille Benetton, se réunira afin de décider d'une potentielle prise de participation de 35 à 40% dans le consortium censé redresser la compagnie aérienne Alitalia.

Le quotidien financier italien Il Sole 24 Ore rapporte ce mercredi la volonté du géant de la construction italien Atlantia d'investir un montant estimé autour de 300 millions d'euros dans la holding dédiée au redressement de la compagnie aérienne Alitalia , en pleine réorientation et sous tutelle gouvernementale depuis 2017. Citant une source proche du dossier, le journal spécialisé italien explique que cet investissement permettrait au groupe, dont la famille Benetton est l'actionnaire majoritaire, de réclamer une participation de 35 à 40% dans la structure .

Un consortium à quatre

Venu au secours d'Alitalia suite à son dépôt de bilan en 2017, le gouvernement italien conduit, depuis des mois, un plan de redressement (et de sauvetage) de la compagnie vert-blanc-rouge. Selon ce plan et les informations actuellement disponibles, un consortium, provisoirement composé de l'opérateur national du rail italien, Ferrovie dello Stato (35%), de la compagnie aérienne américaine Delta (10 à 15%), du département du Trésor italien (15%) et, donc, du groupe Atlantia (35 à 40%) serait le candidat tout désigné à la reprise d'Alitalia.