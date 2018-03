Au moins 49 morts dans un crash d'avion au Népal

Au moins 49 personnes ont été tuées et 22 autres blessés lundi dans l'accident d'un avion bangladais qui s'est écrasé près de l'aéroport de Katmandou avec 71 personnes à bord, a annoncé un responsable. "Trente et une personnes sont mortes sur le coup et neuf autres dans deux hôpitaux de Katmandou", a déclaré Manoj Neupane, porte-parole de la police, précisant que 22 autres personnes avaient été blessées.