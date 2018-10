Aviapartner fait face à des difficultés financières

Propriétaire américain

Pour l’actionnaire HIG Capital – un investisseur américain de type "private equity" qui a remplacé le fonds d’investissement 3i au capital d’Aviapartner en 2014 – la branche belge est un cas difficile . Lors de l’arrivée d’HIG, Aviapartner naviguait depuis des années dans des eaux tumultueuses, entre autres à cause d’un endettement élevé et des conséquences de la crise de 2008.

Duopole

Pour Luk De Wilde, expert en aéronautique, ces mauvais résultats sont au contraire très inquiétants. Il fut le premier à pointer cette situation sur Twitter. "A l’aéroport de Zaventem, Aviapartner et Swissport travaillent dans le cadre d’un duopole pour le traitement des bagages. Aviapartner ne s’en sort pas et Swissport ne fait guère mieux. Cette dernière est détenue par la société chinoise HNA, qui cherche un repreneur."

"Lors de troubles sociaux, comme c’est le cas actuellement chez Aviapartner, cela a un impact négatif sur le fonctionnement de l’ensemble de l’aéroport. Nous pouvons donc nous adresser au gouvernement et à Brussels Airport, dont l’Etat est actionnaire. Ce sont eux qui ont créé le cadre dans lequel Aviapartner et Swissport se sont partagé le marché. Je me demande si, au cours de ce processus, ils ont suffisamment contrôlé le fonctionnement interne et la situation financière de ces entreprises."