Aviapartner: un accord qui met fin à la grève

Ce mercredi à l'aube, un préaccord a été conclu entre les syndicats et la direction de la société de manutention aéroportuaire Aviapartner. Celui-ci, qui doit mettre fin à une grève de six jours, a été présenté au personnel, qui l'a approuvé.

Les principaux piliers de l'accord conclu entre les syndicats et la direction d'Aviapartner sont l'allègement de la charge de travail, des investissements dans le matériel, des primes pour le personnel et un suivi étroit de ces mesures , selon la CSC Transcom.

→ Un plan de recrutement a été mis sur pied afin de réduire la charge de travail. Vingt-sept contrats temporaires seront ainsi transformés en contrat fixe, tandis que 32 travailleurs se verront proposer une extension de contrat. La section cargo sera renforcée avec l'arrivée de huit contractuels fixes et de 15 intérimaires. Le département manutention verra quant à lui ses rangs grossir de 28 intérimaires d'ici avril 2019, avec de nouvelles règles d'occupation pour les équipes.

→ Les travailleurs opérant sur les aéroports de Zaventem, Liège et Charleroi recevront une prime de 250 euros d'ici mars 2019. La charge de travail du personnel de service sera analysée et renforcée en fonction des besoins.

→ Quelque 3,2 millions d'euros seront investis pour remplacer le matériel défectueux. Une nouvelle procédure verra le jour afin de commander de nouvelles tenues de travail.

→ L'accord prévoit enfin que tous les points feront l'objet d'un suivi structurel et régulier via les organes de concertation sociale.