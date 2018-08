Benjamin Smith nommé directeur chez Air France-KLM

"Benjamin Smith prendra ses fonctions chez Air France-KLM au plus tard le 30 septembre 2018 ", indique Air France-KLM, précisant que l'évolution des contours de la présidence non exécutive du groupe sera annoncée "dans les meilleurs délais".

Smith prendra la direction générale exécutive du Groupe Air-France-KLM "dès son arrivée" et "en déterminera l'organisation", ajoute le groupe."Il sera chargé en priorité de redynamiser Air France, de donner une profonde impulsion stratégique au groupe, et de travailler avec les équipes à une nouvelle approche managériale", précise-t-il.

"Je suis très confiant dans la capacité du groupe à devenir dans les prochaines années l'un des premiers acteurs mondiaux du secteur. Je souhaite gagner la confiance et le respect des équipes d'Air France-KLM pour que nous travaillions et réussissions ensemble dans cette industrie fortement compétitive et en évolution très rapide", a déclaré Benjamin Smith.