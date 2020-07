Boeing accusé de ne pas être transparent avec son régulateur

"La FAA et Boeing ont complété les vols d'essais de certification sur le Boeing 737 MAX. Durant trois jours de tests cette semaine, les pilotes et ingénieurs de la FAA ont évalué les modifications faites par Boeing en lien avec le système automatisé des commandes de vol", précise-t-on à la FAA.

Le temps qu'il faut

Elle ajoute qu'il fallait encore analyser les données des vols effectués au cours des trois jours de tests et effectuer d'autres tâches. Dans un communiqué, elle a déclaré suivre un processus particulier et qu'elle prendrait "le temps nécessaire pour examiner minutieusement le travail de Boeing".

Carnet de commande en berne

Depuis des mois, Boeing tente de remettre en service son moyen-courrier, dont les ventes constituaient, avant cette crise, sa principale source de revenus. Cet avion représente en effet plus de deux tiers du carnet de commandes.

La liste des conditions

L'agence elle-même a été mise en cause au cours des enquêtes lancées après les accidents. Elles ont notamment mis au jour une relation de connivence entre les agents de la FAA et les équipes de Boeing qui a pu mener à une certification trop rapide de l'avion et du MCAS.