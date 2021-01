Boeing paie 2,5 milliards pour éviter toute culpabilité des crashs du 737 Max

L'enquête du ministère américain de la Justice sur les deux accidents du 737 Max se termine avec le paiement par Boeing de 2,5 milliards d'euros. Cette enveloppe comprend une sanction pénale, des indemnités et la création d'un fonds.

Alors que les 737 Max ont repris leur envol aux Etats-Unis et devraient prochainement quitter le tarmac des aéroports européens , la société aéronautique Boeing accepte de solder l'enquête du ministère américain de la Justice sur les deux accidents du 737 Max avec un enveloppe de 2,5 milliards de dollars.

La somme comprend une sanction pénale de 243,6 millions de dollars, 1,77 milliard d' indemnités et la création d'un fonds de 500 millions de dollars pour les proches des victimes.

Conduite frauduleuse

"Les accidents tragiques du vol 610 de Lion Air et du vol 302 d'Ethiopian Airlines ont révélé la conduite frauduleuse et trompeuse des employés de l'un des principaux fabricants d'avions commerciaux au monde."

"Les accidents tragiques du vol 610 de Lion Air et du vol 302 d'Ethiopian Airlines ont révélé la conduite frauduleuse et trompeuse des employés de l'un des principaux fabricants d'avions commerciaux au monde", a déclaré le procureur général adjoint par intérim David P. Burns. "Les employés de Boeing ont choisi la voie du profit plutôt que celle de la franchise en dissimulant des informations importantes à la FAA (l'aviation civile américaine) concernant l'exploitation de son avion 737 Max et en s'engageant dans un effort pour dissimuler leur tromperie."