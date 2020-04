Boeing renonce à racheter les activités civiles d'Embraer

Concurrencer Airbus

Les deux entreprises prévoient en revanche, selon Boeing, de "maintenir leur accord existant, signé en 2012 et prolongé en 2016, de commercialiser et soutenir ensemble le programme de l'avion de transport militaire C-390".

Si Boeing ne précise pas les raisons du renoncement à cette opération, il intervient à un moment difficile pour le constructeur aéronautique. La pandémie de Covid-19 a réduit à peau de chagrin le transport aérien et les compagnies multiplient les annulations ou reports de commandes. Le groupe a aussi dû suspendre temporairement l'activité dans ses usines aux Etats-Unis à cause des mesures de confinement destinées à endiguer la propagation du nouveau coronavirus. Il a commencé à les rouvrir graduellement cette semaine.

Boeing reste par ailleurs englué dans les déboires du 737 MAX, cloué au sol depuis plus d'un an après deux accidents ayant fait 346 morts. Les incertitudes entourent le calendrier de sa remise en service.

La valeur de l'entreprise a fondu de 61% à la Bourse de New York depuis le début de l'année. Pour survivre à la pandémie, le groupe a récemment demandé 60 milliards de dollars au gouvernement fédéral pour lui et ses 17.000 sous-traitants américains.