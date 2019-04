Boeing va réduire de 20% la production de ses 737 MAX

La sécurité des 737 MAX de Boeing est remise en cause depuis les deux accidents impliquant ce type d'avion en cinq mois.

Pour rappel, tous les 737 MAX sont cloués au sol depuis la catastrophe aérienne d'Ethiopian Airlines le 10 mars dernier, survenue cinq mois après l'accident du même appareil de la compagnie indonésienne Lion Air. Ces deux crashs ont respectivement fait 157 et 189 victimes.

La production de ces avions va donc passer de 52 appareils par mois à 42 , annonce l'avionneur dans un communiqué, qui est désormais confronté à un problème de logistique face à l'accumulation d'avions qui sortent des chaînes d'assemblage, mais qu'il ne peut plus livrer. Il a déjà vendu plusieurs milliers d'exemplaires, dont la livraison est prévue dans les prochaines années.

Le système anti-décrochage qui équipe le 737 MAX, est remis en cause dans les deux accidents survenus cette année. Le géant américain a promis des modifications de ce système et a assuré qu'elles permettront à l'appareil de voler en toute sécurité, en l'accompagnant de plusieurs autres mesures dont une meilleure formation des pilotes, qui auront aussi une plus grande autonomie.