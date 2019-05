Boieng voit ses 737 MAX dans le ciel dès juillet

C'est le constructeur aéronautique Boeing qui l'affirme: ses appareils, les 737 MAX, cloués au sol depuis les crashs multiples, dont le dernier date du mois de mars, vont redécoller au mois de juillet . Cette annonce, il l'a faite à l'un de ses clients, l'Indien SpiceJet. Si un tel retour se confirme, il interviendrait plus tôt que ce que prévoyait l'industrie.

L'avis de la FAA

La FAA affirmait même attendre les modifications opérées sur le logiciel afin de pouvoir procéder au test de vérification . Ensuite, il fallait encore modifier les appareils et former les pilotes. Par ailleurs, un feu vert de la FAA ne se traduira pas automatiquement par un retour en activité de tous les Boeing 737 MAX à travers le monde. En effet, la décision finale restera l'apanage de chaque régulateur local.

Et ailleurs?

En Europe, les régulateurs ont déjà annoncé leur volonté d'examiner eux-mêmes le système avant de donner leur approbation; et ce même si le software a été validé aux États-Unis. Ils sont suivis dans cette logique par les autorités chinoises et canadiennes. En Indonésie, l'un des plus grands clients de Boeing, les régulateurs indiquent que l'avion pourrait rester au sol jusqu'à l'année prochaine.