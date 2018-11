Bombardier vend deux filiales et supprime 5.000 postes

Bombardier empoche 900 milions de dollars avec la vente de deux de ses filiales pour 900 millions de dollars. Le groupe canadien cherche à réduire ses coûts et à se recentrer sur ses activités principales de transport et d'avions d'affaires. Une volonté qui passe aussi par des suppressions d'emploi. 5.000 postes doivent passer à la trappe d'ici 2020.

5.000 postes supprimés

Et ce n'est pas tout. Bombardier va aussi réduire ses effectifs. Quelque 5.000 licenciements sont programmés d'ici 12 à 18 mois pour rationaliser davantage la structure du groupe. On ne sait pas encore quels pays seront concernés. Chez Bombardier à Bruges, une restructuration avait conduit à la perte de 120 emplois sur 455 l'an dernier. Bombardier emploie plus de 69.500 travailleurs dans 28 pays.

Bombardier a dit prévoir une hausse de 10% de son chiffre d'affaires en 2019, à 18 milliards de dollars voire plus, grâce à une reprise des livraisons de ses avions d'affaires Global7500. Sur le trimestre à fin septembre, le résultat d'exploitation a atteint 267 millions de dollars, contre 133 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice net s'est établi à 149 millions de dollars,contre une perte nette de 100 millions un an auparavant, due à de lourds investissements dans divers secteurs, y compris le savions. Le bénéfice ajusté par action de quatre cents est supérieur au consensus de deux cents, selon des données de Refinitiv.