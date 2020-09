Bras de fer total entre Ryanair et syndicats

Le bras de fer est total entre Ryanair et les syndicalistes belges. Les deux parties étant engagées dans la phase 1 de la procédure Renault depuis plus de deux mois, Ryanair a pris les travailleurs par surprise vendredi en annonçant qu’elle comptait licencier deux fois plus de personnes que prévu en début de crise.

"C’est la première fois que ça nous arrive. Normalement, dans une procédure Renault, on annonce un maximum de licenciements et on essaye ensuite de le diminuer. Ici, ils augmentent le nombre. On va dire qu’ils innovent", soupire Didier Lebbe, secrétaire permanent de la CNE, seul syndicat avec des affiliés chez Ryanair.