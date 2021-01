Bridgestone Aircraft veut licencier 18 personnes à Frameries

La direction de l'entreprise Bridgestone Aircraft à Frameries a annoncé lundi, lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire, son intention de procéder à une restructuration, notamment en licenciant 18 travailleurs et en se séparant de deux sous-traitants, selon la FGTB. Une réduction des coûts salariaux a également été évoquée.

La restructuration annoncée par la direction de Bridgestone Aircraft, entreprise spécialisée dans la fabrication de pneus pour les compagnies aériennes, comprend également une réduction des coûts salariaux de 15% à partir du mois d'avril 2021 et la modification de l'organisation du travail, en diminuant notamment le nombre de travailleurs indirects à la production.

Une entreprise florissante avant la pandémie

Le niveau d'activité de l'entreprise a chuté depuis le mois de mars avec un recours massif au chômage corona pour les ouvriers et pour les employés , selon le syndicat. "Il est difficile d'encaisser cette annonce vu la très bonne santé financière de l'entreprise avant la pandémie", souligne la FGTB, qui entend proposer des alternatives à l'employeur visant notamment à réduire le nombre de licenciements et à limiter les impacts au niveau salarial pour les travailleurs restants.

Un appel aux politiques

Le syndicat a par ailleurs lancé un appel aux responsables politiques wallons et fédéraux "pour que des propositions concrètes soient mises en œuvre afin de soutenir les travailleurs tant que l'activité économique sera impactée par la pandémie via, notamment, la prolongation des mesures 'corona' pour toute l'année 2021 au minimum et la création d'aides conjoncturelles qui permettraient de limiter les pertes d'emploi".