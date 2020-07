Brussels Airlines: Accord de principe entre le fédéral et Lufthansa

Respect des engagements ou prise de contrôle

Les Allemands se sont engagés à maintenir la filiale et le siège de Brussels Airlines à Bruxelles, le nom de la compagnie et sa licence belge. Ces engagements sont juridiquement contraignants.

Crise du coronavirus

Cet accord de principe trouvé après plus de trois mois de longues négociations . Le CEO Dieter Vranckx avait récemment annoncé au Parlement que les réserves étaient presque vides et qu'un soutien financier était nécessaire de toute urgence. Les négociations entre Lufthansa et l'État belge se sont enlisées, traînant en longueur ces dernières semaines. La fumée blanche est finalement sortie le jour de la fête nationale.

Cet accord de principe doit toutefois encore être ratifié par les conseils d'administration de Brussels Airlines et de Lufthansa et par le Conseil des ministres. Cette ratification n'aura pas lieu avant ce soir. On s'attend toutefois à un feu vert. Le vice-Premier ministre et ministre des Finances Alexander De Croo (open VLD) aurait également donné son accord.