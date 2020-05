Brussels Airlines: "Il nous sera difficile de payer les salaires de juin"

Le patron de Lufthansa, Carsten Spohr, a indiqué au personnel qu'au vu de la situation de liquidité de la compagnie, il sera plus difficile de payer les prochains salaires. Si une aide est débloquée, elle mettra 4 semaines à arriver dans les comptes.

La situation reste très tendue chez Lufthansa. Le conseil de surveillance de la compagnie a été obligé de postposer son accord sur l'aide de l'État allemand dans l'attente de l'issue des discussions avec la Commission européenne. Les conditions imposées par l'Europe "entraîneraient un affaiblissement de la fonction de hub dans les aéroports d'origine de Lufthansa à Francfort et Munich. L'impact économique qui en résulte sur l'entreprise et sur le remboursement prévu des mesures de stabilisation, ainsi que les scénarios alternatifs possibles, doivent être analysés de manière approfondie", a communiqué Lufthansa.

"J’ai dû aller à Bruxelles, en Suisse, à Vienne pour quémander de l’argent. C’est très humiliant et blessant pour une compagnie comme Lufthansa, mais c’est la réalité" Carsten Spohr CEO de Lufthansa

Dans la foulée, le CEO Carsten Spohr s'est adressé au personnel du groupe Lufthansa, y compris de ses filiales comme Brussels Airlines. Dans l'esprit de tous les observateurs et des employés de Lufthansa, la liquidité de la compagnie inquiète. Le CEO de Lufthansa a indiqué au personnel que si les salaires de mai ont été payés à temps, "il sera plus difficile de payer ceux de juin". En cas d'accord sur le paquet d'aide, "il faudra 4 semaines avant que les fonds puissent être débloqués. On essaye de générer un maximum de cash en vendant des avions par exemple", a-t-il dit en interne.

"En juillet, on est certains que l’on n’aura plus de cash. Le temps est très limité", a-t-il insisté.

Le CEO se dit néanmoins confiant, car il sait que le gouvernement allemand, même s'il est parfois dur, se montre constructif et veut sauver la compagnie. Le CEO a indiqué qu'il n'aurait jamais pensé qu'un jour pareil, aussi frustrant, arriverait pour lui au sein de Lufthansa où il est actif depuis 30 ans. "J’ai dû aller à Bruxelles, en Suisse, à Vienne pour quémander de l’argent. C’est très humiliant et blessant pour une compagnie comme Lufthansa, mais c’est la réalité", a-t-il dit aux équipes.

La bataille pour le cash reste donc la priorité chez Lufthansa qui fait tout son possible pour maintenir sa liquidité à flot.

Et quid si Ryanair attaque l'aide allemande à Lufthansa? "On devra vivre avec", a indiqué le CEO rappelant que Ryanair était très dur avec tout le monde, avec "leurs travailleurs, la compétition et même leurs voyageurs".

Priorité aux dettes à l'avenir

En tout cas, Lufthansa devra réduire sa taille. Les 10.000 jobs menacés représentent ainsi une centaine d'avions en moins à concurrence d'une centaine de travailleurs par avion.

Dans le futur, il s'agira d'abord pour Lufthansa de penser à repayer ses dettes. "C'est notre priorité. Quand nous serons profitables, nous devrons d’abord payer notre dette. Nous remplacerons des avions quand nous serons obligés de le faire, mais on ne pourra plus le faire avec la même ampleur que par le passé" a dit Carsten Spohr. Il a rappelé que 2 à 3 milliards d'euros ont été dépensés dans des avions dans les dernières années.

Vente de filiales?

Et le CEO a clairement détaillé aux employés du groupe l'ordre des aides. Il s'agira d'abord de connaître les détails du paquet d'aide allemand avant d'espérer recevoir de l'aide des pays des filiales. "Les gouvernements des pays des compagnies parentes ne paieront pas leur part tant qu'ils ne seront pas convaincus que Lufthansa ne va pas faire faillite. C’est pourquoi l’aide allemande est si importante", a expliqué le CEO. Il veut convaincre les pays des filiales que leurs entreprises nationales vont aussi survivre.

Le CEO n'exclut pas de se séparer de filiales de Lufthansa indiquant qu'il sera difficile de maintenir le groupe dans son entièreté, même si ce n'est pas un but en soi. Une vente de filiale, ou une entrée en bourse d'une de celles-ci est sur la table. "Si on le fait, ce ne sera pas pour se séparer des gens, mais pour lever de l’argent. Mais le marché est très mauvais actuellement et personne ne veut rien acheter pour le moment dans l'aviation, peut-être début 2021", a-t-il répondu aux travailleurs.