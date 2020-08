Brussels Airlines adapte ses classes tarifaires et ses bagages à main

Brussels Airlines proposera désormais cinq classes tarifaires sur les vols de son réseau court-courrier dès le 18 août et de son réseau moyen-long-courrier à partir du 1er septembre , a annoncé mercredi la compagnie aérienne belge. Elle s'aligne ainsi sur l'offre des autres opérateurs du groupe Lufthansa, dont Austrian Airlines et Swiss International Air Lines .

La compagnie proposera donc trois classes tarifaires en économique et deux en business. Economy Light sera le tarif le plus bas, sans aucune flexibilité et uniquement avec un bagage à main. Economy Classic offre le tarif standard, avec un bagage enregistré de 23 kilos et un degré de flexibilité limité. Enfin, Economy Flex comprend lui un changement gratuit de réservation. En classe affaires, Business Saver laisse un certain degré de flexibilité tandis que Business Flex permet un remboursement sans frais.