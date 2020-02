Brussels Airlines annule 30% de ses vols vers le nord de l'Italie

Easyjet annule elle tous ses vols depuis et vers le nord de l'Italie. Ici aussi, cette décision intervient à la suite d'une forte baisse de la demande, provoquée par l'apparition soudaine de plusieurs dizaines de cas de Covid-19 dans les régions de Lombardie et de Vénétie, notamment. Non seulement Easyjet sent que la demande pour le nord de l'Italie diminue mais elle constate aussi une baisse de régime pour les vols concernant d'autres pays. La compagnie bon marché ne peut encore rien dire sur l'impact financier du coronavirus mais affirme suivre la situation de près.