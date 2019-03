Brussels Airlines annule plusieurs vols

• Que se passe-t-il? Les tensions sociales chez Skeyes sont dues au mécontentement du personnel concernant plusieurs dossiers. Les points de friction tournent notamment autour des demandes d'interruption de carrière, les nominations et les primes mais aussi d'un nouveau centre de formation du personnel sur le site de Steenokkerzeel.

Par exemple, mercredi, la ponctualité n'était que de 24%. Et ce jeudi matin, tous les vols long courrier ont été touchés au départ de Brussels Airport. Ils accumulaient chacun plus de deux heures de retard, ce qui a déjà un impact sur la ponctualité de vendredi matin. Les vols intercontinentaux partant en retard n'arriveront en effet pas à l'heure à destination et ne pourront donc pas revenir à temps vendredi matin à Zaventem.