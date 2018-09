Brussels Airlines arrête sa liaison avec l'Inde

La compagnie aérienne n'est pas satisfaite du rendement de sa ligne directe Bruxelles-Mumbai. A l'inverse, Brussels Airlines renforce son offre sur le continent africain.

L'Inde et Brussels Airlines, c'est terminé. La ligne Bruxelles-Mumbai ne sera plus desservie de manière directe depuis l'aéroport national à partir du 6 janvier prochain. Le motif est simple: la liaison n'atteint pas les résultats escomptés.

Voilà qui met un terme à une aventure lancée en mars 2017. Les passagers désireux de rejoindre la plus grande ville indienne depuis Bruxelles devront à présent passer par Francfort, Munich ou Zurich. Une manière pour la compagnie de rationaliser son partenariat privilégié avec la maison-mère Lufthansa et la compagnie-sœur Swiss.

Arrivée aux commandes de Brussels Airlines en février dernier, Christina Foerster, imprime avec cette décision encore plus la marque Eurowings à la compagnie aérienne basée à Zaventem et place ses pions pour en faire le leader paneuropéen espéré.

Plus d'Europe et plus d'Afrique

Sur le réseau court-courrier, Brussels Airlines ajoute deux nouvelles destinations. Dès le mois prochain, Kiev sera desservie depuis Bruxelles 4 fois par semaine et, à partir du mois de février, la ville polonaise de Wroclaw sera reliée à notre capitale trois fois par semaine.

Brussels Airlines promet aussi de revoir à la hausse ses fréquences de vol pour des destinations existantes, notamment Alicante, Bordeaux, Genève ou encore Lisbonne et Malaga.