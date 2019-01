Brussels Airlines bientôt rebaptisée en Europe?

Un changement de nom du Brussels Airlines sur le réseau européen semble de plus en plus probable. La nouvelle CEO de la compagnie affirme toutefois que la question n'est pas à l'ordre du jour pour le réseau long-courrier.

Christina Foerster, la nouvelle CEO de Brussels Airlines, affirme que la compagnie belge, désormais intégrée dans Eurowings, n'est plus en danger immédiat, mais doit être plus rentable. Le nom de la société pourrait changer sur le réseau européen, annonce l'Allemande au cours d'un entretien accordé à "La Libre Belgique".

"Nous avons transporté beaucoup plus de passagers qu'en 2017. Mais nous devons être beaucoup plus rentables et ainsi pouvoir bénéficier plus largement des investissements du groupe Lufthansa." Le quotidien évoque le transport de plus de dix millions de passagers avec Brussels Airlines en 2018, soit un nouveau record.