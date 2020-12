Brussels Airlines débloque 130 millions de l'aide d'État belge

Hiver difficile

Brussels Airlines travaille désormais sur la légère reprise des ventes. "Nous recevons de plus en plus de réservations depuis deux semaines", dit Maaike Andries. "C'est peut-être à cause de l'optimisme des vaccins. Mais décembre et janvier sont traditionnellement les mois où les gens planifient leurs vacances d'été. L'été prochain, nous prévoyons atteindre 50% des ventes de 2019. Nous sommes donc encore loin de notre niveau normal."