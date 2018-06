"Brussels Airlines est trop petite pour pouvoir survivre toute seule"

"En général, on achète les avions pour le groupe et on les réattribue à toutes les compagnies en fonction des bénéfices de chacune. On essaie de trouver la meilleure place pour chaque avion pour avoir le meilleur retour sur capital. C'est pourquoi je suis très 'relax' avec les grèves chez Brussels Airlines: les coûts augmentent, le retour sur investissement diminue, cela veut dire moins d'avions pour Brussels Airlines. Chez Swiss, c'est le contraire, ils ont de bons résultats et ils reçoivent plus d'avions." Le CEO a parlé à La Libre Belgique et à la VRT.