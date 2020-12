Brussels Airlines et TUI boostés par les nouvelles d'un vaccin

Les compagnies aériennes Brussels Airlines et TUI enregistrent une hausse des réservations pour 2021 depuis les annonces encourageantes pour un vaccin anti-Covid.

L'agence de voyage TUI et la compagnie aérienne Brussels Airlines ont toutes deux constaté une augmentation significative du nombre de réservations pour l'été prochain depuis deux semaines. Ce sont les plus de 65 ans qui font particulièrement preuve de cet optimisme pour pouvoir voyager, selon Het Laatste Nieuws.

Après des mois sans presque aucune réservation, notre plus grand tour-opérateur, TUI, observe un revirement soudain. "Il y a deux week-ends, nous avons accordé de fortes réductions pour le Black Friday et cela a provoqué un premier pic", explique Piet Demeyere, porte-parole de TUI. "Depuis lors, la demande accrue s'est poursuivie, en particulier pour la Grèce, les îles Canaries et la Turquie."