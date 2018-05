Brussels Airlines: la liste des vols maintenus ce lundi

C'est ce lundi que débute la grève des pilotes de Brussels Airlines. Une grève qui se poursuivra aussi mercredi. Le point sur les vols maintenus et annulés.

Les syndicats de la compagnie aérienne Brussels Airlines ont appelé, la semaine dernière, les pilotes à faire grève lundi et mercredi, à l’issue d’une réunion avec la direction, qui n’a pas permis d’avancer dans le conflit qui oppose direction et syndicats sur les salaires, les pensions et l’équilibre travail-vie privée.

Une grève qui impactera 278 vols ce lundi et 279 mercredi, affectant respectivement 34.000 et 29.000 passagers. La compagnie aérienne belge a tenté la semaine dernière de trouver des solutions pour les passagers, et a également indiqué quels étaient les recours possibles pour ceux-ci.

Brussels Airlines communique sur les vols maintenus et annulés sur son site et via son compte Twitter. Voici la liste des vols maintenus ce lundi. Ceux qui ne figurent pas dans les listes ci-dessous sont donc annulés:

Les vols au départ de Bruxelles SN2249 Brussels - Billund

SN2251 Brussels - Billund

SN2253 Brussels - Billund

SN2263 Brussels - Copenhagen

SN2303 Brussels - Stockholm

SN2305 Brussels - Stockholm

SN2307 Brussels - Stockholm

SN2309 Brussels - Stockholm

SN2313 Brussels - Göteborg

SN2579 Brussels - Berlin

SN2637 Brussels - Hannover

SN2701 Brussels - Basel

SN3157 Brussels - Milan Malpensa

SN3563 Brussels - Nantes

SN3569 Brussels - Nantes

SN3629 Brussels - Paris

SN2633 Brussels - Hannover

SN2639 Brussels - Hannover

SN3195 Brussels - Turin

SN3661 Brussels - Strasbourg

SN3169 Brussels - Naples 10:45 - 13:00

SN3255 Brussels - Heraklion 6:00 - 10:20

SN3325 Brussels - Hurghada 13:10 - 18:00

SN3735 Brussels - Malaga 13:25 - 16:10

SN3765 Brussels - Palma de Mallorca 6:40 - 8:50

SN3771 Brussels - Alicante 7:50 - 10:15

SN3781 Brussels - Tenerife 13:25 - 17:00

Les vols à destination de Bruxelles SN2250 Billund - Brussels

SN2252 Billund - Brussels

SN2254 Billund - Brussels

SN2264 Copenhagen - Brussels

SN2304 Stockholm - Brussels

SN2306 Stockholm - Brussels

SN2308 Stockholm - Brussels

SN2310 Stockholm - Brussels

SN2314 Göteborg - Brussels

SN2580 Berlin - Brussels

SN2638 Hannover - Brussels

SN2702 Basel - Brussels

SN3158 Milan Malpensa - Brussels

SN3564 Nantes - Brussels

SN3570 Nantes - Brussels

SN3628 Paris - Brussels

SN2634 Hannover - Brussels

SN2640 Hannover - Brussels

SN3196 Turin - Brussels

SN3662 Strabourg - Brussels

SN3170 Naples - Brussels 13:50 - 16:10

SN3256 Heraklion - Brussels 11:20 - 13:55

SN3326 Hurgada - Brussels 19:00 - 00:25

SN3736 Malaga - Brussels 17:00 - 19:45

SN3766 Palma de Mallorca - Brussels 9:40 - 11:55

SN3772 Alicante - Brussels 11:05 - 13:30

SN3782 Tenerife - Brussels 18:00 - 23:15

75% des vols de Brussels Airlines sont annulés ce lundi. Pour en savoir plus sur les vols annulés, vous pouvez suivre la situation via le site de Brussels Airport dans les rubriques "Départs" et "Arrivées"

Une nouvelle procédure de conciliation entre la direction et les syndicats des pilotes a lieu ce lundi matin. La direction compte y soumettre une nouvelle proposition à leurs représentants.