Brussels Airlines offre un 13e mois aux pilotes et des temps de repos en plus

La direction de Brussels Airlines a fait diverses propositions afin d’améliorer le pouvoir d’achat de ses pilotes et leur garantir un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Les négociations qui ont duré tard hier entre direction et représentants des pilotes de Brussels Airlines ont accouché d’un texte de compromis. Il sera présenté au personnel qui devra prendre position dans les prochains jours. L’objectif pour les dirigeants de la compagnie aérienne belge est d’ éviter à tout prix la menace de grève qui pend au nez de la filiale de Lufthansa, adossée désormais à Eurowings. Contacté par nos soins, les syndicats se refusent à livrer les détails des propositions formulées par la direction. Mais selon nos informations, celle-ci a fait diverses propositions afin d’améliorer le pouvoir d’achat des pilotes et de leur garantir un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

En ce qui concerne l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, la direction de Brussels Airlines aligne une série de propositions:

• il est question d’augmenter le nombre de jours de repos à 118 repos hebdomadaires et d’introduire un minimum de 118 repos hebdomadaires par an pour les pilotes qui effectuent des vols de long-courrier

• l’abandon du système de 7 jours de travail suivi de 3 jours de repos pour les pilotes opérant sur des vols moyen-courrier est confirmé. Ils bénéficieront désormais de deux jours de congé en plus

• Brussels Airlines veut développer le concept d’équipage saisonnier pour un meilleur équilibre entre les prestations d’hiver et d’été

• le groupe propose d’octroyer aux pilotes de plus de 60 ans 6 jours de congés supplémentaires.