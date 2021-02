Brussels Airlines prolonge la possibilité de changer gratuitement de réservation

Cet avantage, instauré en raison de la crise du coronavirus et de ses impacts sur le tourisme, était déjà disponible depuis le mois d'août et devait normalement prendre fin le 28 février. Le changement gratuit de réservation, valable aussi chez Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines et Eurowings, est désormais prolongé jusqu'au 31 mai. D'ici là, tous les tarifs des compagnies aériennes du groupe Lufthansa peuvent être changés gratuitement et ce aussi souvent que souhaité.