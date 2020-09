Brussels Airlines promet d'accélérer les dossiers de remboursement

Il reste du pain sur la planche. À ce jour, seulement 31% des demandes de remboursement ont été traitées. La compagnie aérienne rassure: "Chaque passager qui a droit à un remboursement et qui en a fait la demande sera remboursé dans les prochaines semaines."

Brussels Airlines s'engage à conclure d'ici fin octobre les dossiers de remboursement liés aux annulations en masse dans le contexte de crise sanitaire. Mais la compagnie aérienne se donne toutefois plus de marge pour des demandes plus complexes , "telles que les réservations comprenant des vols avec plusieurs compagnies aériennes ", indique-t-elle vendredi. Brussels Airlines a reçu jusqu'ici des demandes de remboursement pour une valeur de 122 millions d'euros .

Après une immobilisation totale de trois mois (du 21 mars au 14 juin), Brussels Airlines a repris progressivement certains vols, mais, depuis le début de la crise, ce sont quand même 83% de son programme de vols réguliers que la compagnie à dû annuler, soit à peu près 36.000 vols. Cela a entraîné un afflux massif d’appels au call center. Celui-ci, malgré un renfort de personnel et un service 24h/24 et 7j/7 n’a pas pu éviter des longues files d’attente du plus d’un million d’appels (400.000 sur toute l’année 2019).