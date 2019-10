Brussels Airlines remplace les journaux papiers par leur version numérique

Depuis le 27 octobre, la compagnie aérienne Brussels Airlines a retiré de ses cabines les versions papier des quotidiens au profit de leur version numérique. La démarche est une suite logique de l’évolution digitale de la compagnie et de sa volonté de réduire son empreinte carbone. La compagnie aérienne affirme ainsi que "l'élimination des journaux papiers sur plus de 250 vols par jour, permet de diminuer le poids de l'avion et donc sa consommation de carburant ce qui se traduit par 35 tonnes d'émissions de CO2 en moins par an".