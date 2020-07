Brussels Airlines reporte l'extension de son plan de vol prévu en août

En proie à de sévères difficultés financières et sans accord entre le gouvernement et Lufthansa, la compagnie aérienne n'augmentera finalement pas ses vols programmés pour le mois d'août.

Brussels Airlines a décidé de reporter l'extension de son plan de vol, prévue à partir du mois d'août, en raison d'un contexte financier difficile , ressort-il d'une note du CEO adressée au personnel de la compagnie aérienne. Le 1er août, la compagnie aérienne maintiendra donc sa capacité actuelle — 23 appareils , dont 21 pour les vols court-courriers et 2 pour les longs courriers — alors qu’elle avait prévu de l’augmenter fortement à partir de cette date.

Dans sa communication interne, le CEO de la compagnie invoque l’absence d’accord (jusqu’à présent) entre le gouvernement fédéral et la maison mère allemande, Lufthansa, qui demande à l’État belge de 290 à 390 millions d’euros pour aider sa filiale en proie à de grandes difficultés financières en raison de la crise du coronavirus. "Les discussions avec l'Etat belge sur une aide financière sont toujours en cours . Elles sont très complexes et n'ont pas encore permis d'engranger de résultat", déplore Dieter Vranckx . "Vu que notre situation financière se dégrade , nous reportons l'extension de la capacité" programmée initialement.

Pression sur le gouvernement fédéral

Fin juin, la compagnie belge avait déjà reporté au mois d’août l’extension de son offre de vols long-courriers. À l’origine, Brussels Airlines voulait desservir à nouveau Dakar (Sénégal), Kinshasa (Congo) et Banjul (Gambie) dès le 22 juin.

"Le plus important pilier reste l'aide publique du gouvernement belge."

Les besoins financiers précis n'ont en outre pas été détaillés. Le CEO souligne que le management a travaillé dur pour permettre à la compagnie de traverser la crise "en gérant les réserves de liquidités et les contrats de manière active".

"Lufthansa nous a aussi répété vouloir nous soutenir financièrement (…). Le plus important pilier reste l'aide publique du gouvernement belge ". Le CEO constate que toutes les autres entités du groupe (Lufthansa, Swiss et Austrian Airlines) ont chacune indiqué avoir reçu une aide de leurs autorités respectives.

Au cabinet du ministre compétent Alexander De Croo (Open Vld), on souligne mercredi que les autorités belges se sont constamment montrées raisonnables et engagées durant les discussions. "Nous avons collaboré à l'élaboration d'un business plan qui vise à assurer l'emploi, également à l'avenir, et à basculer vers une croissance bénéficiaire. Maintenant, il importe que l'actionnaire allemande apporte des garanties suffisantes quant à une application correcte de ce plan."