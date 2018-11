Brussels Airlines se débarrasse de ses Sukhoi russes

Mais cet été, ces tout nouveaux appareils n’ont pas tenu leurs promesses et sont tombés régulièrement en panne. Vu que de nombreux manuels d’utilisation n’étaient pas encore traduits du russe, les équipes de Brussels Airlines ont souvent dû faire appel aux techniciens russes. Résultat: les retards se sont accumulés et Brussels Airlines a dû annuler de nombreux vols. De tels contretemps étant susceptibles de mettre en danger la rentabilité de Brussels Airlines, la CEO Christina Foerster avait déjà indiqué qu’elle souhaitait se débarrasser de ces appareils dans les plus brefs délais.