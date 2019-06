Brussels Airlines sort d'Eurowings

Brussels Airlines n'intégrera pas Eurowings . Initialement vouée à renforcer le pôle "low cost" de Lufthansa, la compagnie aérienne belge resserra plutôt ses liens avec d'autres propriétés du groupe allemand dont Austrian Airlines et Swiss.

Face aux contre-performances d'Eurowings et à la concurrence destructrice du secteur des compagnies à bas coûts, Lufthansa avait émis un avertissement sur résultats le 17 juin dernier.

Le conseil d'entreprise, en cours ce lundi au siège de Brussels Airlines, est destiné à évaluer l'impact sur la compagnie belge de "nouvelles mesures d'économies plus ambitieuses" annoncées pour Eurowings par la maison-mère. Un "plan de redressement" est d'ores est déjà annoncé au troisième trimestre de l'année 2019.

Lufthansa change sa politique de dividendes

Tôt ce matin, Lufthansa avait annoncé un changement dans son mécanisme de distribution de dividendes. Dès à présent, les dividendes distribués par le groupe allemand seront calculés sur le bénéfice net d'exploitation, hors résultats exceptionnels, à hauteur de 20 à 40% . La politique précédente prévoyait une distribution à hauteur de 10 à 25% du résultat d'exploitation (EBIT). Selon Lufthansa, "la nouvelle fourchette de paiement permet au groupe de bénéficier d'une plus grande flexibilité, tout en s'assurant une certaine continuité dans sa politique de distribution de dividendes."

Selon les estimations , cette nouvelle mesure permettrait aux actionnaires de percevoir, pour l'exercice 2019, un dividende total estimé entre 305 et 611 millions d'euros contre 233 à 583 millions d'euros dans l'ancien régime .

Le doute plane

La nouvelle politique de dividendes est destinée à rassurer des investisseurs échaudés par l'annonce d'un "profit warning" - ou avertissement sur résultats - publié le 17 juin dernier et rabaissant la marge d'exploitation de la compagnie allemande pour l'exercice en cours à une estimation comprise entre 5,5% et 6,5%, contre 6,5% à 8% selon les objectifs initiaux. Cette marge était de 7,9% en 2018. Le bénéfice d'exploitation pour 2019 serait, lui, compris entre 2 et 2,4 milliards d'euros, contre 2,4 à 3 milliards d'euros initialement.