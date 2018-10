Brussels Airlines tremble à cause de la flambée du prix du kérosène

Pour l’instant, les résultats de Brussels Airlines sont à l’équilibre. Mais la hausse du prix des carburants et son intégration au sein de Lufthansa mettent la compagnie aérienne belge sous pression. De là à craindre des mesures drastiques des Allemands?

Pour l’instant, Brussels Airlines répond aux attentes. L’entreprise n’affiche aucune perte cette année, a indiqué fin septembre la CEO Christina Foerster au comité d’entreprise. Brussels Airlines respecte son budget et fait mieux que l’an dernier , selon nos informations.

Boom des exceptionnels

Néanmoins, l’année 2018 n’est pas de tout repos. La compagnie aérienne belge a déjà accumulé cette année 30 millions d’euros de coûts exceptionnels. Les deux jours de grève des pilotes de mai dernier – qui a laissé 60.000 voyageurs sur le carreau – ont ainsi coûté près de 10 millions d’euros à l’entreprise. Et cet été, Brussels Airlines a dû faire face, comme bon nombre de ses concurrents, à de nombreux retards et annulations. Résultat: la compagnie a dû payer des dédommagements élevés aux clients lésés.

"Nos coûts pour l’achat du kérosène sont déjà 16% plus élevés que ceux de l’an dernier."

Mais le principal problème réside dans le prix du kérosène, qui a augmenté de près de 40% en un an. "Les contrats de couverture avec Lufthansa nous protègent partiellement des fluctuations des prix et limitent les dommages", explique Kim Daenen, porte-parole de Brussels Airlines. "Mais nos coûts pour l’achat du kérosène sont déjà 16% plus élevés que ceux de l’an dernier, où le carburant représentait 25% de nos coûts, contre 27% cette année."