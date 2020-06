Brussels Airlines: un protocole d'accord est sur la table

Après six longues semaines de négociations, la direction de Brussels Airlines et les syndicats ont conclu un protocole d'accord portant sur un plan social.

Nous le savons, une restructuration de Brussels Airlines est dans l'air depuis le 12 mai dernier. Les délégations syndicales de l'entreprise et la direction ont entamé des négociations portant sur les transformations demandées par Lufthansa, la maison mère de la compagnie belge.

Un nouveau business plan

Ce mercredi, après six longues semaines de négociations, la direction et les syndicats sont parvenus à conclure un protocole d'accord portant sur un plan social dû à la réduction de la voilure de la flotte, ainsi que sur une nouvelle structure de rémunération et une adaptation des horaires du personnel navigant.