Brussels Airlines va consulter son personnel

"Nous allons soumettre cette proposition de la manière la plus neutre possible aux pilotes."

Les syndicats n'ont pas souhaité évoquer un "projet d'accord". "Il s'agit d'une proposition" , ont-ils souligné. "Nous allons la soumettre de la manière la plus neutre possible aux pilotes."

Abolir le régime de travail 7/3

Selon nos informations, un protocole d’accord est sur la table et les discussions tournent autour de ses dispositions. Il proposerait un plan de carrière avec des critères basés sur l’ancienneté (3 ans ou 4 ans, etc.). Il est aussi question d’ abolir le régime actuel de prestation imposé aux pilotes. Mais par quoi va-t-on le remplacer? Ce qui est sûr, c’est qu’ils ne veulent plus voler dans un régime de 7 jours de prestations suivis de 3 jours de repos alors que dans les autres compagnies aériennes, leurs confrères évoluent dans un régime de 5-6 jours de travail suivis de 4 jours de repos.

Il y a quelques jours, un accord semblait se dessiner sur les heures supplémentaires. Il est question de les rémunérer à 150% sur base d’un calcul qui devrait se faire après un mois. Depuis le plan d’économies "Beyond 2012-2013" d’il y a 5 ans, les heures supplémentaires sont payées à 70% et le calcul se fait après 6 mois. Par ailleurs, il arrive souvent que, lors du calcul des heures supplémentaires après les 6 mois, Brussels Airlines troque celles-ci contre des jours de congé plutôt que de les payer aux pilotes.

L’autre proposition sur la table est la CCT 90 (avantages non récurrents liés aux résultats). La direction offre aux pilotes un montant de 2.700 euros pour les commandants de bord et 1.700 euros pour les copilotes. Or, le maximum autorisé est fixé à 3.300 euros. Mais comme on dit dans ce genre de négociations, tant qu’il n’y a pas accord sur tout, il n’y a accord sur rien.