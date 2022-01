Brussels Airlines va faire voler 3.000 avions à vide pour conserver ses créneaux de vols

Brussels Airlines assurera 3.000 vols à vide cet hiver afin de conserver ses droits de décollage et d'atterrissage. Un non-sens pour le gouvernement belge.

Pour éviter de perdre leurs droits sur des créneaux d'atterrissage et de décollage, plusieurs compagnies aériennes opèrent des vols sans passager. Chez Brussels Airlines , il est question de 3.000 vols presque vides cette saison. Un non-sens pour le gouvernement belge, qui demande à la Commission européenne de repenser les règles sur ces créneaux, rapportent les titres Mediahuis ce mercredi.

Le groupe Lufthansa Groep , dont fait partie Brussels Airlines, avait prévenu il y a quelques jours qu'il annulerait d'ici fin mars 33.000 vols prévus (soit 10 % de son programme). La faute au variant Omicron et aux restrictions décidées dans plusieurs pays, qui ont fait chuter les réservations.

Ces annulations auraient pu être plus importantes encore, mais pour conserver les droits de décollage et d'atterrissage, pas moins de 18.000 vols non nécessaires devront bien être assurés cet hiver, dont 3.000 par Brussels Airlines.