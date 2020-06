Brussels Airport à la recherche du remplaçant de Swissport

Brussels Airport est en contact avec une dizaine de société de manutention pour remplacer au plus vite Swissport, qui a fait faillite il y a quelques jours.

La société de gestion de l'aéroport de Bruxelles (BAC) est en contact avec une dizaine de sociétés de manutention qui pourraient être intéressées à démarrer très rapidement des activités pour le trafic passagers à Bruxelles. Elle a répété que la reprise des vols lundi n'était pas compromise et que les services aux passagers seraient assurés comme prévu.

Deux sociétés de manutention se partageaient l'essentiel de l'activité à Brussels Airport: Aviapartner et Swissport. Tous les travailleurs de cette dernière société ont toutefois été licenciés mercredi, Swissport ne pouvant poursuivre ses activités. "Depuis plusieurs jours déjà, Brussels Airport travaille activement à la recherche de solutions à très court terme pour que tous les vols opérés à l'aéroport puissent être traités malgré l'arrêt des activités de Swissport", précise la BAC.

"Brussels Airport est en contact avec d'autres sociétés de handling qui pourraient à court terme reprendre tout ou partie des activités de Swissport, via l'attribution d'une licence temporaire telle que prévue par la réglementation européenne en la matière. Ainsi, une petite dizaine de sociétés de handling ont déjà été identifiées et contactées. Celles-ci devraient remettre des offres fermes dans le courant de la semaine prochaine. Après sélection, l'entreprise retenue se verra attribuer une licence temporaire et pourra ainsi proposer ses services aux compagnies aériennes présentes à Brussels Airport. En parallèle, Brussels Airport va débuter une nouvelle procédure de sélection pour l'attribution d'une nouvelle licence de handling remplaçant celle de Swissport."