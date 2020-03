"Brussels Airport a le cash pour passer cette crise"

Le CEO Arnaud Feist sort du bois alors que la crise frappe son aéroport et qu'il s'attend à des faillites dans le secteur. Mais Zaventem a du cash et des lignes de crédit pour faire le gros dos.

L’aéroport de Zaventem doit parer au plus pressé pour gérer la crise. La bonne nouvelle pour le CEO Arnaud Feist, c’est qu'il a la "chance de bien dormir", nous dit-il. Lui qui a déjà affronté les attentats de Bruxelles et la crise du volcan islandais Eyjafjallajökull a l'habitude de gérer des crises. Mais il reconnaît que la situation que vit sa société relève de l'exceptionnel. "On n’a jamais vu une telle situation où le trafic passager baisse de 45% par rapport à l’année passée", pointe-t-il.

"Le secteur aérien était déjà fragilisé. Certaines compagnies aériennes ne survivront pas à cette crise." Arnaud Feist CEO de Brussels Airport

Avec l'interdiction pour les Européens d'aller aux États-Unis, l'aéroport de Zaventem pourrait très vite se retrouver avec une baisse d'activité de 60%. Les États-Unis, c'est 43 vols par semaine aller-retour, soit 200.000 passagers par an. Certaines lignes restent néanmoins actives, mais si les vols sont déserts, on peut se demander pour combien de temps encore. "Beaucoup d’Américains transitent par Bruxelles vers l’Afrique", rappelle le patron, ce qui pourrait créer des doubles problèmes si les vols se vident.

90% de coûts fixes

"Au contraire d’une compagnie aérienne qui peut faire des ajustements sur ses frais variables, en tant qu’aéroport, plus de 90% de nos frais sont fixes. L'infrastructure, les pompiers, la sécurité pour faire tourner l'aéroport ne sont pas dépendants du nombre de passagers", détaille le patron.

Mais l'autre bonne nouvelle, c'est que l'aéroport national sort de plusieurs bonnes années. En 2018, son bénéfice net était de 111 millions d'euros. Si les chiffres 2019 ne sont pas encore publiés, le CEO confirme qu'"ils sont bons également".

"On a suffisamment de cash et de lignes de crédits qui nous permettent de faire face." Arnaud Feist CEO de Brussels Airport

"On a les reins solides au niveau financier. On a suffisamment de cash et de lignes de crédits qui nous permettent de faire face", assure le patron. Si la crise dure deux mois et que le trafic reprend ensuite, Arnaud Feist pense même encore être rentable cette année. "Si cela s'éternise, ce sera plus compliqué", avoue-t-il.

Surtout que si l'aéroport est robuste, il faudra voir si ce sera le cas de ses partenaires, comme les bagagistes, mais surtout les compagnies aériennes. "Le secteur aérien était déjà fragilisé. La situation actuelle va accélérer le mouvement et certains auront des problèmes financiers. Le prix du pétrole a fortement baissé et devrait les aider, mais certaines compagnies aériennes ne survivront pas à cette crise."

Chômage technique

Face à cette baisse de trafic sans précédent, Brussels Airport regarde en interne pour réduire les coûts là où c’est possible. Les frais de marketing ont déjà été fortement réduits. L'aéroport pourrait aussi fermer certaines parties de l'aéroport pendant la crise pour diminuer ses coûts.

Vue en plein écran Le secteur aérien va devoir faire le gros dos pour passer la crise. ©Siska Vandecasteele

Mais pour la première fois dans son histoire, Brussels Airport pourrait avoir recours à du chômage technique, chez les bagagistes par exemple. "On ne l’a jamais fait, mais on doit l'envisager, la situation étant si dramatique", répond Arnaud Feist. "Nous sommes le premier secteur affecté par cette crise. On devra avoir une discussion avec les autorités pour mettre en place rapidement des mesures adéquates."

Si on parle beaucoup des vols passagers Zaventem possède un autre pilier, le cargo. "Les vols cargos se portent beaucoup mieux que le reste, même si un certain nombre de vols vers les États-Unis seront supprimés. Ceux vers la Chine devraient reprendre", dit le patron.

"Le secteur aérien était déjà fragilisé. Certaines compagnies aériennes ne survivront pas à cette crise." Arnaud Feist CEO de Brussels Airport

Dans les couloirs de l’aéroport, ce n'est pas la bousculade, concède le patron. "La grosse baisse se fait dans le voyage professionnel, moins chez les gens qui voyagent à titre privé. Brussels Airlines est donc plus touché pour le moment que Tui par exemple", détaille Feist.

Reste que même cette activité "récréative" est sur le déclin, alors que les vacances de Pâques ne sont que dans trois semaines. Arnaud Feist ne se fait donc pas d'illusions. Ces congés constitueront un manque à gagner important. "Notre objectif est de rester ouverts et opérationnels. Nous devons penser au-delà pour la période après avril pour relancer l'activité.

Plus la crise s'aggrave, plus Arnaud Feist devra trouver des solutions sur les coûts. Il répète: "Si la crise durera encore 6 mois et que l'on passe de 26 à 16 millions de passagers, on va arriver dans des zones plus compliquées, mais on a du cash et des lignes de crédit importantes".