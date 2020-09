Brussels Airport a vu son affluence chuter de 80% cet été

En juillet et août , Brussels Airport a accueilli près de 1,1 million de passagers . C'est 80% de moins qu'à la même période en 2019 , où l'on comptait 5,4 millions de passagers. Cette diminution est due aux restrictions de voyage imposées au niveau belge et international en raison du coronavirus, indique l'aéroport ce jeudi.

Nécessité d'autoriser les voyages internationaux

Les passagers ont principalement choisi des destinations européennes en raison des restrictions de voyage et de l'interdiction des voyages non essentiels vers des destinations en dehors de l'Europe. En outre, ces restrictions ont été étendues aux zones et pays européens, comme certaines régions de France et d'Espagne, au cours des deux dernières semaines.