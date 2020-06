Brussels Airport bloque la réouverture de la troisième piste

Normalement, les avions disposent de trois pistes pour décoller et atterrir. Durant la crise du coronavirus, une seule a suffi.

Le gouvernement fédéral entend rouvrir, à partir de lundi, la troisième piste à Brussels Airport afin de réduire les nuisances sonores dans la périphérie nord de la capitale. Mais l’exploitant de l’aéroport s’y refuse en raison des coûts élevés.

Le dossier explosif des vols de nuit autour de Brussels Airport fait à nouveau grand bruit et signe son retour sur le terrain communautaire. L’exploitant de l’aéroport veut effet maintenir fermée une piste afin de réduire ses coûts, ce qui maintiendrait une répartition déséquilibrée des nuisances sonores autour de la capitale, a appris notre rédaction.

Normalement, les avions disposent de trois pistes à Zaventem pour décoller et atterrir. Depuis l’épidémie du coronavirus, qui a provoqué l’arrêt quasi total du trafic aérien, une seule piste suffisait pour les quelques dizaines de vols par jour. C’est ce qui avait amené la société de contrôle aérien Skeyes à fermer la piste transversale 19 pendant que Brussels Airport mettait hors service la piste sud 25L.

Durant des semaines, tous les avions n’ont donc utilisé que la piste nord 25R. Résultat: les communes du nord de Bruxelles ainsi que la périphérie flamande ont supporté 85% des nuisances sonores, une proportion largement supérieure à la normale, alors que la zone du canal à Bruxelles n’en subissait plus que 15%.

Avions de fret

Malgré la chute du trafic aérien, les nuisances sonores ont fait l’objet de nombreuses plaintes parce que les avions concernés, dédiés surtout au fret, sont plus lourds et plus bruyants. De surcroît, l’épidémie de coronavirus avait conduit le ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot (MR), à assouplir les règles relatives aux vols de nuit pour faciliter les transports de fret indispensables.

À la fin avril, la ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir (N-VA), a donc exigé que l’aéroport ouvre plus de pistes pour répartir les nuisances plus équitablement. Zuhal Demir et François Bellot ont ainsi conclu un accord visant à réutiliser trois pistes pour mieux répartir les nuisances des vols de nuit. La solution consiste à revenir en grande partie à la situation prévalant avant l’épidémie, qui était fondée sur un fragile équilibre entre les différentes régions.

Deuxième piste

Le 1er juin, Skeyes libérait la piste 19 pour qu’elle soit utilisée quelques nuits par semaine. Et à partir du 15 juin, Brussels Airport doit rouvrir en principe la troisième piste (25L). Lundi prochain, le principal client de l’aéroport, Brussels Airlines, redémarre en effet ses activités.

Mais le patron de l’aéroport, Arnaud Feist, ne l’entend pas de cette oreille. Il vient de signifier au gouvernement son refus de rouvrir la troisième piste pour éviter une hausse des coûts, alors que Brussels Airport s’attend déjà à accuser une perte nette de 200 millions d’euros en 2020. Comme les vols de nuit sont encore moins nombreux qu’avant la crise, l’exploitant de l’aéroport estime que deux pistes suffiront jusqu’au début du mois de juillet. Et à partir de la mi-juillet, Brussels Airport rénovera la piste 25R, ce qui nécessitera de toute façon une nouvelle répartition des vols.