Brussels Airport tirera la langue en 2020

À l'aéroport de Zaventem, le coronavirus représente la plus grande crise depuis les attentats de Bruxelles. Mardi, 20 à 25% des vols étaient annulés. Une situation qui pourrait par ailleurs s'aggraver au jour le jour. "Les perspectives pour mars sont négatives", avoue la porte-parole de l'aéroport, Nathalie Pierard. Et pour cause, en plus du fait que 70% des vols vers l'Italie depuis Zaventem sont annulés, de nombreux passagers ne prennent pas leurs vols.