C'est la fin pour l'A380 d'Airbus

La fin de l'A380, "un échec commercial" européen

La fin de l'A380 marque "un échec commercial" pour l'Europe, mais "pas un échec industriel" ou "technologique", estime l'ancien ministre de l'Industrie (LR) Christian Estrosi.

Ce gros porteur était le fruit d'"une politique d'innovation, de recherche et développement extrêmement performante", mais il aurait fallu "avoir une politique commerciale commune plus offensive", a-t-il expliqué sur France 2, en faisant valoir que "les gros porteurs ont vocation à supprimer une addition de petits porteurs"

Christian Estrosi a déploré "une faute de vision, de gestion administrative et de politique commerciale pour l'ensemble de l'Europe".

"Il y a eu une erreur stratégique au départ mais aussi aujourd'hui, il appartient à l'Europe de mieux se structurer et faire baisser aussi les coûts de production, faire baisser les charges qui pèsent sur un grand groupe, pour arriver à avoir des coûts de production plus faibles pour être plus concurrentiels et ainsi mieux porter la politique commerciale aéronautique. Ca m'inquiète beaucoup pour l'avenir industriel de l'Europe."

Après le rejet de la fusion Alstom/Siemens par la Commission européenne, il affirme qu'"il est temps que l'Europe relève le gant sinon nous risquons de devenir tout petits face aux concurrents."