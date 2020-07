"C'est le retour de l'esclavagisme" à Brussels Airport, dénonce la CSC

Le syndicat CSC- ACV Transcom demande aux entreprises de manutention de Brussels Airport de respecter les normes salariales et les garanties de travail.

Le syndicat CSC-ACV Transcom met en garde contre la menace de nouveaux troubles sociaux à l'aéroport de Bruxelles, si les deux entreprises de manutention, Aviapartner et Alyzia remplaçant temporairement Swissport en faillite, ne changent pas de cap. Kurt Callaerts, responsable général du syndicat, évoque "le retour de l'esclavage moderne" , après que d'autres syndicats ont aussi tiré la sonnette d'alarme.

Le copinage chez Alyzia

Le syndicat chrétien déplore aussi des engagements par Randstad sur base de copinage et non de personnel qualifié , avec des contrats à minima.

Des prix gonflés, conditions rabotées

La situation est loin d'être idéale aussi chez Aviapartner, selon Kurt Callaerts. L'entreprise aurait profité de la faillite de Swissport pour gonfler ses prix et de l'actualité turbulente pour limer "drastiquement" les conditions du personnel. Les employés ne pourraient par exemple plus choisir s'ils prestent ou non des heures supplémentaires pour les vols tardifs.