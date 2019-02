CMB se retire de l'aéronautique

Le fonds d'investissements Star Capital rachète à CMB la société aérienne ASL Aviation Holdings. Parmi les actionnaires de ASL, on retrouve la famille Saverys et Degroof Petercam.

La société maritime anversoise CMB (Compagnie maritime belge) se retire de l'aéronautique . La famille Saverys, à la barre de CMB et qui détient les activités réunies sous ASL Aviation Holdings, a accepté de céder ses parts à la société d'investissements Star Capital. Parmi ses activités, on retrouve la société liégeoise de fret aérien ASL Airlines .

Qui est ASL Aviation ?

Ce n'est pas une petite société. En 2017, elle affichait un chiffre d'affaires de 958 millions d'euros (+30%) pour un résultat opérationnel de 24,2 millions d'euros (+55%). Le résultat avant impôts était de 21,3 millions d'euros. Cette année, la compagnie a transporté près de 565.000 tonnes et 3,3 millions de passagers.

ASL Aviation n'est en effet pas une société comme les autres. Elle loue ses avions (via un leasing) à d'autres compagnies aériennes ou vole pour des tiers, dont FedEx, DHL, UPS, Royal Mail... Ces derniers louent des appareils et l'équipage à ASL pour des montants fixes. Elle propose aussi des vols pour passagers - en nom propre ou pour des tiers comme pour Aer Lingus.

CMB était entrée dans le secteur aéronautique en 1998 en prenant une participation dans Air Contractors Limited (ACL), devenue plus tard ASL Aviation. La holding détient actuellement 8 compagnies aériennes, 140 avions et occupe 2.500 travailleurs, indique le site internet. En 2017, elle a transporté 3,3 millions de passagers et environ 564.000 tonnes de fret.