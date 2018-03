Carsten Spohr (Lufthansa): "Les résultats de Brussels Airlines ont été décevants"

Les présidents de plusieurs des compagnies aériennes membres de l’alliance "Airlines For Europe" étaient ce mardi à Bruxelles pour faire le point sur leurs revendications auprès des autorités européennes et nationales.

Parmi eux, Carsten Spohr , CEO de la Lufthansa qui n’a pas été très disert sur l’avenir de Brussels Airlines, mais qui a tout de même eu cette réflexion:"Les raisons de l’éviction du CEO de Brussels Airlines sont connues et elles s’accompagnent de résultats d’entreprise que nous avons jugés décevants. Maintenant, l’intégration de la compagnie belge dans Eurowings sera un ‘plus’ indéniable pour le groupe et nous en reparlerons alors."

Les raisons du départ de Bernard Gustin et du CFO Jan De Raeymaeker avaient suscité bien des interprétations, parmi lesquelles essentiellement des questions de personnes et des divergences sur l’avenir de Brussels Airlines au sein d’Eurowings. Le CEO de celle-ci, Thorsten Dirks, était venu à Bruxelles pour rassurer les syndicats sur les intentions du groupe.

Alitalia

Evoquant le cas de la compagnie Alitalia, Carsten Spohr a réaffirmé qu’il n’était pas intéressé par la compagnie italienne tant qu’elle ne serait pas restructurée. Des propos identiques à ceux tenus mardi par Willie Walsh, CEO d’IAG, le groupe qui chapeaute British Airways et Iberia. On peut les comprendre: tous deux souhaitent que le ménage soit fait à domicile avant qu’ils ne prennent éventuellement possession des lieux avec le risque de faire face à des grèves à répétition , une habitude bien ancrée chez Alitalia.

Le thème des grèves, surtout en matière de contrôle aérien, est revenu sur la table des membres d’Airlines For Europe, avec, comme toujours, la question des monopoles aéroportuaires (ou "oligopoles à l’échelon mondial") et des coûts de plus en plus élevés des redevances aéroportuaires, alors que, dans le même temps, les tarifs aériens ont tendance à baisser. Ainsi en est-il de contributions à la sécurité, alors que, disent les compagnies aériennes, "c’est généralement l’Etat qui prend ces frais à sa charge dans les gares, les stades de football, les galeries commerçantes, etc."