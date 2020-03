Carsten Spohr (Lufthansa): "Plus la crise durera, plus l'avenir de l'aviation dépendra du soutien des États"

Avec des résultats déjà affectés en 2019 par le ralentissement économique, le patron de Lufthansa lance un appel: sans aides d'État et face à une crise qui peut durer, le secteur aérien est en danger.

"La propagation du coronavirus a plongé l'ensemble de l'économie mondiale et notre entreprise dans un état d'urgence sans précédent. À l'heure actuelle, personne ne peut prévoir les conséquences." Carsten Spohr, CEO Lufthansa AG, l'affirme: plus cette crise durera, plus l'avenir de l'aviation dépendra du soutien des États.