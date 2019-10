Ceci n'est pas une compagnie aérienne bruxelloise!

C'est un sacré pavé dans la marre que lance le représentant du syndicat chrétien francophone (CNE) au sein de Brussels Airlines. Dans les colonnes de "La Libre Belgique", Didier Lebbe explique être persona non grata aux conseils d'entreprises extraordinaires de la compagnie aérienne belge; et ce depuis 10 ans . Il indique que, désormais, un garde de sécurité lui barre la route et que la réception a pour mot d'ordre de "ne pas laisser entrer Monsieur Lebbe".

"Mon problème n'est pas le néerlandais. Mon problème est qu'il y a une réalité dans cette entreprise, où dans les avions, les couloirs ou les instances de concertation les gens parlent français, néerlandais et anglais. Or certains nient cette réalité", explique Didier Lebbe. Pour lui, l'essentiel est qu'en tant que membre du personnel, on soit défendu par son représentant quand on en estime le besoin.