Cent cinquante millions d'euros de pertes pour Brussels Airport en 2020

Malgré ces chiffres encourageants, l’aéroport vit des moments difficiles. A cause de l’effondrement du trafic aérien dû aux mesures de confinement mondiales, l’aéroport n’a accueilli l’an dernier que 6,7 millions de voyageurs , ce qui représente une baisse de 75% par rapport à l’année record 2019 . Par conséquent, Brussels Airport a souffert d’un important manque à gagner au niveau des revenus d’activités aéroportuaires et de locations d’espaces commerciaux.

Pour compenser cette forte baisse, l’aéroport se serre la ceinture. Par exemple, l’entreprise a réduit l’an dernier ses frais de marketing, de consultance et d’entretien. Le patron de l’aéroport, Arnaud Feist a réduit les investissements de 33% et placé la majeure partie du personnel en chômage temporaire. En décembre, Brussels Airport a annoncé une première vague de licenciements. Une deuxième restructuration serait en préparation.

Cinq ans pour digérer la crise

Le management de l’aéroport ne s’attend pas à une reprise rapide. Brussels Airport espère accueillir 15 millions de passagers en 2021, soit le double de l’an dernier. Mais la crise du coronavirus s’annonce plus longue que prévu. Alors que l’été dernier Arnaud Feist s’attendait à retrouver en 2023 et 2024 le même nombre de passagers qu’avant la crise, cet objectif aurait été reporté à 2025 si l’on en croit les récentes estimations. Cette année-là, l’aéroport espère accueillir 26,9 millions de voyageurs, soit un peu plus qu’en 2019.